رونالدو مستعد للبقاء مع النصر.. ولكن بشرط!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن كريستيانو رونالدو مستعد للبقاء مع نادي النصر، ولكن بشروط محددة وضعها النجم البرتغالي.

وذكر رومانو أن رونالدو اشترط وجود مشروع مختلف في النصر خلال الموسم القادم، يتضمن صفقات ضخمة تعزز من قوة الفريق.

كما أوضح أن كريستيانو ليس مهتمًا بتحقيق الأرقام الفردية فقط، بل يسعى وراء الألقاب، قائلاً: “عقلية رونالدو هي تحقيق البطولات هذه هي رسالته إليكم”.

بهذا، يريد رونالدو أن يكون جزءًا من مشروع طموح يهدف إلى تحقيق النجاح على المستوى المحلي والقاري.. فهل ستحقق إدارة النصر ما يطلبه أم ستفتح أمامه باب الرحيل؟