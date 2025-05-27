الركراكي: أنا من يستطيع جلب كأس إفريقيا لـ المغرب.. وكنت سأتنحى لو أنشيلوتي وجوارديولا يمكنهما التتويج

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث وليد الركراكي، المدير الفني لـ منتخب المغرب، بنبرة مؤثرة عن طموحه الكبير في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أنه لا يرى في نفسه مجرد مدرب، بل مشجع شغوف بوطنه ولاعبيه.

ويستعد “أسود الأطلس” لخوض مواجهتين وديتين أمام تونس وبنين على ملعب فاس الكبير، يومي 6 و9 يونيو المقبل، ضمن تحضيرات المنتخب لكأس أمم إفريقيا 2025 وتصفيات مونديال 2026.

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وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن قائمة المنتخب: “لا أستطيع السيطرة على الشائعات، وهناك من يطلق الكلام من المقاهي، يرتدي قبعة ويتحدث عن اللاعبين والمدرب فقط لجمع اللايكات”.



وأضاف: “أتقبل النقد ما دام لا يطال اللاعبين، إذا وُجد من هو أفضل مني لقيادة المنتخب فسأتنحى فورًا، لأنني أول مشجع لهذا الفريق، كل ما أريده أن أرى حكيمي يرفع الكأس”.

وتابع: “يقولون جوارديولا أو أنشيلوتي أو كلوب؟ سأجلس أمام أيًا منهم وأترجاه للتتويج إن كان سيجلب اللقب، لكنني أؤمن أنني أستطيع تحقيقه، ولو لم أكن واثقًا من نفسي لرحلت منذ زمن”.

وواصل وليد الركراكي: “أنا مغربي قبل أي شيء، ولا أحد يحب هذا الوطن أكثر مني، إن أردتم مدربًا بعيون زرقاء فاحضروه، لكن تذكروا أن اللاعبين يقفون خلفي ويريدون القتال معي، حتى رئيس الاتحاد تركني بعد كأس إفريقيا، ومع ذلك سنواصل القتال من أجل اللقب”.

وعن موقف إبراهيم دياز من المشاركة، قال: “اللاعب شعر بآلام خفيفة، لكن بعد الفحوصات التي أجراها مع الجهاز الطبي لريال مدريد، وأيضًا تقييم الطاقم الطبي للمنتخب، تبيّن أنه جاهز وتم منحه التصريح الطبي للمشاركة”.

وختم حديثه قائلًا: “نتابع حالته عن قرب، والمؤشرات إيجابية جدًا. نأمل أن يكون لائقًا تمامًا للمشاركة في المباراة الأولى، وكل شيء يعتمد على تطور حالته”.

