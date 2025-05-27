هل يعود كونتي إلى يوفنتوس.. ويتولى أليغري قيادة نابولي؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - من المقرر أن يجتمع المدرب أنطونيو كونتي مع رئيس نابولي، أوريليو دي لورينتيس، والمدير الرياضي، جيوفاني مانا، لمناقشة مستقبله، رغم تأكيد التقارير أن مدرب يوفنتوس السابق قد اتخذ قراره بالفعل بالرحيل.

على الرغم من فوزه بلقب الدوري الإيطالي في موسمه الاول مع نابولي، فإنه بحسب صحيفة gazzetta dello sport من المتوقع أن يرحل كونتي للانضمام إلى ناديه السابق يوفنتوس، الذي قاده للفوز بثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 2011 و2014.

وأكد التقرير أن كونتي حسم قراره بالاستقالة من تدريب نابولي، ما لم تحدث أي تغييرات في اللحظات الأخيرة.

وتمنى دي لورينتيس لكونتي كل التوفيق في المستقبل خلال موكب احتفالات الفريق يوم الاثنين وقال: “أتمنى لكونتي دوام النجاح في حياته المهنية. إنه رجل يستحق الاحترام والنجاح، لأنه يبذل جهداً يومياً. شكراً لك يا أنطونيو”.

لدى كونتي عقد حتى عام 2027 ، لكن هذه المرة لن يقف أوريليو أمامه. وسيترك القرار له، حيث قال: “المدربون لديهم عقود، إذا أرادوا البقاء، فنحن سعداء جداً بمواصلة هذه الرحلة غير العادية معهم”.

في الوقت ذاته، أوردت الصحيفة الإيطالية الشهيرة أنه في حال رحيل كونتي، يعد ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس وميلان السابق، المرشح الأبرز لخلافته في نابولي.

كما من المرتقب أن يعرض نابولي على أليغري عقداً لمدة عامين براتب سنوي قدره 6 ملايين يورو.