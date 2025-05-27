مقارنة بين مبابي ورونالدو في الموسم الأول مع ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- خاض كيليان مبابي موسمه الأول كاملاً مع ريال مدريد في 2024-2025، حيث سجل 43 هدفًا وقدم أداءً فرديًا مميزًا رغم عدم فوز الفريق بالألقاب الكبرى سوى كأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال.

في المقابل، بدأ كريستيانو رونالدو مسيرته مع ريال مدريد في 2009-2010 بتسجيل 33 هدفًا في موسم غاب عنه عدة أسابيع بسبب الإصابة، وكان معدل تهديفه أفضل من مبابي.

وإليكم مقارنة بين الثنائي في كل شيء بالموسم الأول مع ريال مدريد: