صورة: الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في ختام موسم 2024-2025، تصدّر النجم المصري محمد صلاح قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف (تسجيلًا وصناعة) في الدوريات الخمس الكبرى، بعدما ساهم بـ47 هدفًا مع ليفربول، متفوقًا بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

جاء النجم الفرنسي كيليان مبابي في المركز الثاني برصيد 34 مساهمة مع ريال مدريد، متساويًا مع مهاجم بايرن ميونخ، هاري كين، الذي قدم موسمًا مميزًا هو الآخر.

كما شهدت القائمة تواجد ثنائي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا.

وإليكم القائمة: