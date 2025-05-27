أبطال آخر 10 مواسم في الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – شهد الدوري السعودي للمحترفين في آخر 10 مواسم تنافسًا مثيرًا بين الأندية، فقد تمكنت بعض الفرق من فرض سيطرتها على البطولة، بينما سعت أخرى لتحقيق النجاح في ظل التحديات الكبيرة.

يعتبر نادي الهلال الأكثر نجاحًا في السنوات الأخيرة، حيث توج بلقب الدوري في 6 نسخ، مما جعله أحد أبرز الأندية في تاريخ البطولة المحلية.

على الرغم من هيمنة الهلال، تمكن نادي الاتحاد من تحقيق لقب الدوري في نسختين، آخرها كان هذا الموسم مما يعكس عودته القوية إلى المنافسة.

إليكم آخر 10 مواسم في الدوري السعودي:

-الهلال بطل (6 نسخ)

-الاتحاد بطل (نسختين)

-النصر بطل (نسخة واحدة)

-الأهلي بطل (نسخة واحدة)