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أبطال آخر 10 مواسم في الدوري السعودي

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أبطال آخر 10 مواسم في الدوري السعودي

شكرا لاهتمامكم بخبر أبطال آخر 10 مواسم في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – شهد الدوري السعودي للمحترفين في آخر 10 مواسم تنافسًا مثيرًا بين الأندية، فقد تمكنت بعض الفرق من فرض سيطرتها على البطولة، بينما سعت أخرى لتحقيق النجاح في ظل التحديات الكبيرة.

يعتبر نادي الهلال الأكثر نجاحًا في السنوات الأخيرة، حيث توج بلقب الدوري في 6 نسخ، مما جعله أحد أبرز الأندية في تاريخ البطولة المحلية.

على الرغم من هيمنة الهلال، تمكن نادي الاتحاد من تحقيق لقب الدوري في نسختين، آخرها كان هذا الموسم مما يعكس عودته القوية إلى المنافسة.

إليكم آخر 10 مواسم في الدوري السعودي:

-الهلال بطل (6 نسخ)
-الاتحاد بطل (نسختين)
-النصر بطل (نسخة واحدة)
- بطل (نسخة واحدة)

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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