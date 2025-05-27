الشلهوب يحقق المعجزة وينهي أزمات الهلال!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – قاد المدرب المؤقت محمد الشلهوب فريق الهلال إلى انتصار مهم على القادسية بنتيجة 2-0، وذلك في إطار الجولات الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، مما ضمن له التأهل إلى النخبة الآسيوية.

جاء هذا الفوز بعد فترة صعبة عاشها الفريق، حيث تم إقالة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس عقب خسارته في نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الأهلي.

تولى الشلهوب مهمة القيادة الفنية بشكل مؤقت بعد إقالة خيسوس، الذي لم يتمكن من تحقيق النتائج المرجوة مع الفريق محليًا وقاريًا.

كانت الخسارة أمام الأهلي بمثابة نقطة تحول، مما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار سريع بتغيير المدرب.

تحت قيادة الشلهوب، حقق الهلال نتائج مبهرة، إذ لم يخسر أي مباراة، مما يعكس قدرته على إدارة الفريق بشكل فعال في هذه الفترة الحرجة.

أرقام الهلال تحت قيادة محمد الشلهوب:

المباريات: 5

الانتصار: 4

التعادل: 1

سجل لاعبوه: 16 هدفًا

استقبلت شباكه: 7 أهداف