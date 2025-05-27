بيان رسمي من ريال مدريد بشأن رحيل راؤول

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعلن نادي ريال مدريد رسميًا أن راؤول غونزاليس قد أبلغ النادي بقراره إنهاء فترة عمله كمدرب لفريق كاستيا.

وأكد النادي أن راؤول كان مصدر فخر لريال مدريد كواحد من أعظم أساطير النادي وكرة القدم العالمية، حيث لم يقتصر دوره على كونه لاعبًا أسطوريًا فقط، بل برع أيضًا كمدرب لفريق الشباب.

بيان الريال الرسمي جاء على النحو التالي:

” راؤول كان مصدر فخر لنادي ريال مدريد أن يكون معنا أحد أعظم الأساطير في تاريخنا وفي كرة القدم العالمية كمدرب لنا ومدرب لفريق الشباب لدينا.

راؤول أيضاً قام بتمثيل جميع قيم ريال مدريد بشكل مثالي، القيم التي نقلها أيضاً كمدرب: أدار فريقي Cadet B وJuvenil B في موسم 2018-2019، ومنذ ذلك الحين أصبح مدرباً لفريق كاستيا، بالإضافة إلى ذلك، في أغسطس 2020، تولى إدارة فريق Juvenil A، والذي توج معه بطلاً لدوري الشباب.

سيظل راؤول دائماً في قلوب جميع مشجعي ريال مدريد، وريال مدريد سيكون دائماً منزله.

يتمنى ريال مدريد لراؤول غونزاليس وعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته”.