شروط جديدة لاختيار أفضل لاعب في آسيا 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وفقًا لما ذكره الصحفي بدر بالعبيد، فإن اللجنة الفنية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أقرّت مجموعة من الشروط الجديدة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025.

تشترط اللجنة الفنية أن يكون المرشحون لجائزة أفضل لاعب في آسيا من اللاعبين الذين ينشطون في أفضل الدوريات الآسيوية، بالإضافة إلى مشاركتهم في دوري أبطال آسيا ومنتخباتهم الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد شروط مماثلة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب دولي في آسيا، حيث يجب أن يكون اللاعبون من الدوريات المرموقة والمنتخبات الوطنية.

كما ستعتمد إدارة الاتحاد الآسيوي على نظام النقاط لتحديد الفائزين في الفئات المذكورة، بما في ذلك جوائز الناشئين والشباب.

في خطوة إضافية، وافقت اللجنة الفنية أيضًا على شروط مرجعية لأعضاء الخبراء الفنيين في الاتحاد الآسيوي، بهدف ضمان أن يتم اختيار الفائزين بناءً على معايير فنية دقيقة.