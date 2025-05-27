محمد عمارة: الأهلي وضع “قنبلة” في غرفة الملابس.. وأعتذر لهذا اللاعب

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، عن تأثير إحدى الصفقات المحتملة للقلعة الحمراء، وما يمكن أن تُحدثه من توابع داخل غرفة ملابس الفريق.

وقال عمارة في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” على قناة “MBC مصر”: “الأهلي فجّر قنبلة في غرفة الملابس بتعاقده مع أحمد سيد زيزو، عندما يحصل اللاعب على 100 مليون جنيه، طبيعي أن لاعبين آخرين يطلبون 70 و80 مليونًا”.

وأضاف نجم المنتخب السابق: “لاعب الكرة عمره قصير، وعندما يعتزل لا أحد يسأل عنه، فشيء طبيعي أن كل لاعب يسعى لتأمين مستقبله بعقد كبير مع النادي ويطلب ما يريده”.



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واختتم عمارة تصريحاته قائلاً: “أنا صراحة أعتذر لـ رامي ربيعة، زمان كنت أقول له احمد ربنا أنك تحصل على هذا الراتب في النادي الأهلي، لكن الآن عندما ينضم لاعبين بـ100 مليون و50 مليونًا، فأنت كان من حقك تطلب ما تريده”.

يُذكر، أن الأهلي يتبقى له مباراة وحيدة في بطولة الدوري أمام فاركو، الفوز بها يعني تتويجه رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز، بغض النظر عن نتيجة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة نفسها.

