بيان رسمي | ريال مدريد يُعلن رحيل راؤول جونزاليس

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصدر نادي ريال مدريد بياناً رسمياً يفيد رحيل راؤول جونزاليس عن تدريب فريق كاستيا، بعدما أبلغ إدارة الملكي بقراره قبل أيام قليلة ماضية.

وجاء هذا القرار بناءً على خروجه من قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وتعيين الإسباني تشابي ألونسو، وفقاً لما جاء في تقارير صحفية إسبانية

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وأعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي أن راؤول جونزاليس، مدرب ريال مدريد كاستيا، قد أبلغ إدارة النادي الملكي بإنهاء عمله كمدرب لفريق الشباب.



وتوجه نادي ريال مدريد بالشكر لمدربه راؤول جونزاليس، موضحاً أنه أحد أعظم أساطير النادي في كرة القدم العالمية، وأحد أفضل المدربين الذين تولوا القيادة الفنية لفريق كاستيا.

وقضى راؤول 7 سنوات رفقة فريق الناشئين والشباب بنادي ريال مدريد منذ عام 2018.

وكان راؤول قريباً من تولي القيادة الفنية لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم في عام 2021، لكن فلورنتيو بيريز رئيس النادي قرر التعاقد مع كارلو أنشيلوتي في تلك الفترة كولاية ثانية عقب تولي تدريب الفريق في موسم 2014.