بعد تعيين تشابي ألونسو.. راؤول يعلن الرحيل عن ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن ريال مدريد رحيل الأسطورة راؤول غونزاليس عن تدريب فريق الشباب بالنادي اليوم الثلاثاء، وبعد يوم واحد من تقديم المدرب الجديد تشابي ألونسو لقيادة الفريق الملكي.

وقال العملاق الإسباني في بيان: “يعلن نادي ريال مدريد أن راؤول أبلغ النادي بقراره بانتهاء مشواره مع فريق الشباب بالنادي. لقد كان من دواعي فخر ريال مدريد أن يكون أحد أعظم أساطير كرة القدم في تاريخ نادينا وفي عالم اللعبة، مدربا للفريق ولفرق الشباب”.

وأضاف: “يجسّد راؤول قيم ريال مدريد بأفضل صورة، وقد غرس هذه القيم في نفوس اللاعبين أثناء تدريبه. ففي موسم 2018-2019، تولّى تدريب فريقي “الشباب ب” و”جوفينيل ب”، ومنذ ذلك الحين أصبح مدربًا لفريق كاستيا. كما قاد فريق “الشباب أ” في أغسطس 2020، وتُوّج بلقب دوري الشباب”.

وتابع: “سيظل راؤول دائما في قلوب جماهير ريال مدريد، وسيبقى النادي منزله الأبدي. ويتمنى ريال مدريد كل التوفيق لراؤول ولعائلته في هذه المرحلة الجديدة من حياته”.

خطوة راؤول المقبلة؟

ولم تتضح بعد الخطوة المقبلة لراؤول، وهو أكثر اللاعبين مشاركة مع ريال مدريد برصيد 741 مباراة، لكنه قد يبحث عن فرصة العمل مع فريق أول، بعد فترة من العمل مع الشباب.

وكان راؤول يمني نفسه في السابق بقيادة الفريق الأول في ريال مدريد، كما حدث مع مدربين سابقين لفرق الشباب، لكن الخروج من موسم كارثي دفع النادي للانفصال عن المخضرم كارلو أنشيلوتي، والتعاقد مع ألونسو القادم من تجربة ناجحة مع باير ليفركوزن الألماني.

وربما يحاول راؤول، هو ثالث أفضل هداف في تاريخ ريال برصيد 323 هدفاً ويأتي فقط خلف كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، السير على خطى ألونسو، ومن يدري، فربما يعود مثله إلى ريال مدريد في منصب الرجل الأول.