ثلاث أولويات على طاولة برشلونة حاليًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بدأت إدارة نادي برشلونة خطوات جدية لإعادة هيكلة كتلة الرواتب تحضيرًا للموسم الجديد، في إطار المشروع الرياضي الذي يقوده المدرب الألماني هانز فليك.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن من بين أولويات النادي هذا الصيف: حسم مستقبل أنسو فاتي، خروج لينغليه بشكل نهائي، وتجديد عقد لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ.

يرى برشلونة أن تجديد عقد دي يونغ خطوة استراتيجية من الناحيتين الرياضية والمالية، خاصة أن العقد الجديد قد يتضمن إعادة جدولة بعض المستحقات لتخفيف العبء على ميزانية الرواتب.

ورغم تعقيدات الملف، فإن دي يونغ عبّر صراحة عن رغبته في البقاء مع برشلونة لسنوات طويلة، في خطوة اعتبرتها الإدارة تحولًا إيجابيًا مقارنة بالمواقف السابقة.

ويُنظر إلى استمرار دي يونغ كعنصر أساسي في تشكيل فليك، الذي لعب دورًا محوريًا في إقناع اللاعب بالبقاء بعدما وعده بموسم مليء بالدقائق والتأثير، وهو ما تحقق بالفعل.

النادي يأمل أن يثمر هذا التعاون عن اتفاق يخدم الطرفين، سواء من الناحية الرياضية أو المالية، ويساعد برشلونة على تعزيز مشروعه الطموح للعودة إلى المنافسة على الألقاب الكبرى.