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بايرن ميونخ مستعد للتضحية من أجل ساني.. ولكن!

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  • بايرن ميونخ مستعد للتضحية من أجل ساني.. ولكن! 1/2
  • بايرن ميونخ مستعد للتضحية من أجل ساني.. ولكن! 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد بيني زهافي للسفر إلى ميونخ هذا الأسبوع لاستئناف المفاوضات مع البايرن بشأن مستقبل موكله ليروي ساني.

على الرغم من رفض إدارة بايرن زيادة المبلغ المالي المعروض للاعب، فإن المسؤولين، بمن فيهم المدير الرياضي ماكس إيبرل، أبدوا استعدادهم لتقاسم المدفوعات مع ساني كجزء من الصفقة.

يدرس النادي الألماني زيادة المبلغ الثابت المقدم من 10 ملايين يورو إلى ما بين 12 و13 مليون يورو، مع تقليل المكافآت من 5 ملايين إلى 2-3 ملايين يورو، في محاولة لإيجاد صيغة ترضي جميع الأطراف.

ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت هذه التعديلات كافية للتوصل إلى اتفاق نهائي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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