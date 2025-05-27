بايرن ميونخ مستعد للتضحية من أجل ساني.. ولكن!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد بيني زهافي للسفر إلى ميونخ هذا الأسبوع لاستئناف المفاوضات مع البايرن بشأن مستقبل موكله ليروي ساني.

على الرغم من رفض إدارة بايرن زيادة المبلغ المالي المعروض للاعب، فإن المسؤولين، بمن فيهم المدير الرياضي ماكس إيبرل، أبدوا استعدادهم لتقاسم المدفوعات مع ساني كجزء من الصفقة.

يدرس النادي الألماني زيادة المبلغ الثابت المقدم من 10 ملايين يورو إلى ما بين 12 و13 مليون يورو، مع تقليل المكافآت من 5 ملايين إلى 2-3 ملايين يورو، في محاولة لإيجاد صيغة ترضي جميع الأطراف.

ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت هذه التعديلات كافية للتوصل إلى اتفاق نهائي.