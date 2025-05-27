شوبير: “الجزار” وقع لـ الأهلي.. ويُحدد موعد إعلان الصفقة المنتظرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - فجّر الإعلامي أحمد شوبير عددًا من المفاجآت بشأن صفقات الأهلي المنتظرة خلال سوق الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أن القلعة الحمراء أنهت التعاقد مع عمرو الجزار مدافع غزل المحلة، وسط اقتراب عدة أسماء أخرى من ارتداء القميص الأحمر، في انتظار قرار المدرب الجديد خوسيه ريفيرو.

وقال شوبير، خلال برنامجه على إذاعة “أون سبورت إف إم”، صباح اليوم الثلاثاء: “عمرو الجزار مدافع غزل المحلة، اعتبروه وقع للأهلي، كان هناك حوار وجدل، لكن في النهاية حُسم الأمر لصالح اللاعب”.

وتابع: “أسهم أحمد رمضان بيكهام عادت للارتفاع بقوة، وهناك أحاديث عن ياسين مرعي، لكن لم تصل الأمور لمرحلة الجدية الكاملة حتى الآن”.



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وفي مفاجأة غير متوقعة، تحدّث شوبير عن موقف الظهير المغربي يحيى عطية الله قائلًا: “اللاعب مرتبط بعقد مع الأهلي حتى 15 يوليو، وقد استغربت من غيابه عن قائمة مباراة فاركو رغم تألقه وتسجيله في لقاء ودي.. مصيره هو وعلي معلول مرتبط بوجهة نظر خوسيه ريفيرو الذي سيحدد القائمة المُسافرة إلى أمريكا لكأس العالم للأندية”.

وبشأن المعار أحمد عابدين، قال: “الأهلي تحدث مع اللاعب وأبلغ سيراميكا كليوباترا بعودته، لكنه متردد بعدما تألق مع سيراميكا وانضم للمنتخب، وهو يُفكر في فرص اللعب. رأيي الشخصي؟ لو لن يلعب 25% من المباريات مع الأهلي، الأفضل له الاستمرار في سيراميكا”.

واختتم شوبير مفاجآته بإعلان صفقة جديدة في مركز حراسة المرمى: “سيحا حارس مرمى المقاولون العرب سينضم للأهلي، أما الصفقة التي ينتظرها كل جماهير الأهلي (يقصد أحمد سيد زيزو) فسيتم الإعلان عنها بعد نهاية كأس مصر”.

