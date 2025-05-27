خاص | الأهلي يحسم مصير عماد النحاس ومحمد شوقي بعد التعاقد مع المدرب الجديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، الموقف النهائي لعماد النحاس، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم، بعد انتهاء مهمة المارد الأحمر في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وأكد المصدر لـ بطولات، أن مباراة الأهلي أمام فاركو، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، ستكون الأخيرة للنحاس في منصبه كمدير فني مؤقت، على أن يشهد الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب البرتغالي خوسيه ريفيرو تغييرات جذرية في تشكيله.

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وأوضح المصدر أن عماد النحاس لن يتواجد ضمن الجهاز الفني لريفيرو، بل يُنتظر أن يُسند إليه منصب إداري داخل قطاع الكرة، وتحديدًا نائب المدير الرياضي للنادي الأهلي، في إطار إعادة هيكلة المنظومة الفنية والإدارية داخل النادي.



في السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن محمد شوقي، نجم الأهلي السابق، سيشغل منصب المدرب المساعد ضمن الجهاز الفني الجديد لريفيرو، في خطوة تهدف إلى الدمج بين الخبرات المحلية والأجنبية داخل الجهاز الفني.

يُذكر أن الأهلي يتبقى له مباراة وحيدة في بطولة الدوري أمام فاركو، الفوز بها يعني تتويجه رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز، بغض النظر عن نتيجة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة نفسها.

