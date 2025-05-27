تغريدة تزيد الغموض حول مستقبل كريستيانو رونالدو

عدن - ياسمين عبد العظيم - كريستيانو رونالدو يفتح الباب أمام رحيله عن النصر

ونشر كريستيانو رونالدو التغريدة بعد خسارة نادي النصر من الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، قائلًا: “انتهى هذا الفصل.. والقصة لا تزال تُكتب.. ممتن للجميع”.

فتحت تغريدة كريستيانو رونالدو الباب أمام رحيله عن نادي النصر السعودي هذا الصيف، إذ ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل، ولم يتوصل إلى أي اتفاق من أجل تمديد عقده.

وكانت تقارير صحفية ذكرت مؤخرًا أن كريستيانو رونالدو يملك 10 عروض من أندية مختلفة من أجل ضمه في الصيف، لكن البرتغالي لم يحسم قراره بعد.

سيشارك نادي النصر السعودي في دوري أبطال آسيا 2 في الموسم المقبل، حال خسارة القادسية من الاتحاد الجمعة المقبل في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ولكن في حال فوز القادسية، فلن يتواجد الفريق الأصفر في أي بطولة آسيوية الموسم القادم.