شكرا لاهتمامكم بخبر بتوجيه من السيسي.. مصر تدشّن “المجلس العلمي للرياضة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط وتطوير المنظومة الرياضية، اتخذت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي خطوة استراتيجية بتشكيل “المجلس العلمي للرياضة”، في نقلة نوعية تهدف إلى دمج البحث العلمي مع جهود الدولة في الإعداد الأولمبي، وتحقيق إنجازات دولية تستند إلى أسس علمية واحترافية.

رؤية متكاملة وتكليف رئاسي

ويأتي تأسيس المجلس كإحدى أدوات الدولة لمتابعة برامج التأهيل للأولمبياد وبطولات العالم، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين السياسات الرياضية والنهج العلمي في جميع المشروعات القومية ذات الصلة بالرياضة. ويُعد المجلس أحد الركائز الأساسية في مسار الجمهورية الجديدة، القائمة على الاحترافية والتخصص.

قيادة علمية رفيعة المستوى

يرأس المجلس المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية السابق، وعضو الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، ولاعب الفروسية السابق. ويشغل منصب نائب الرئيس الدكتور طارق راشد رحمى محرم، أستاذ العلوم بجامعة قناة السويس، ومحافظ الغربية الأسبق.



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ويضم المجلس نخبة من العلماء والخبراء من بينهم:

الدكتور كمال درويش: أستاذ الإدارة الرياضية والمستشار الفني للمجلس.

الدكتور حازم خميس: أستاذ أمراض القلب ورئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

عدد من الأساتذة الجامعيين، وممثلي الاتحادات، وأبطال أولمبيين.

أهداف استراتيجية شاملة

أوضح وزير الشباب والرياضة أن تشكيل المجلس يُجسد الدمج الحقيقي بين المؤسسات الأكاديمية والرياضية، ويمثل “بداية تأسيس آلية علمية متكاملة” لمتابعة الأداء الفني والإعداد البدني والنفسي للاعبين، بالتوازي مع برامج اكتشاف المواهب، ودعم خطة الاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأضاف: “نحن نؤمن بضرورة وجود قاعدة علمية متينة تدعم الرياضي المصري في طريقه إلى التميز، ونحرص على تأسيس منظومة احترافية تتوافق مع معايير التقدم العالمية في الرياضة”.

تخصصات متعددة لتحقيق التكامل العلمي

يضم المجلس العلمي للرياضة عددًا من اللجان النوعية المتخصصة، تشمل:

لجنة التخطيط الاستراتيجي والمالية

لجنة علوم التدريب وتخطيط الأحمال

لجنة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات

لجنة فسيولوجيا الرياضة

لجنة التغذية والمنشطات

اللجنة النفسية والطبية

لجنة القياسات والتأهيل

كما يشرف المجلس على مجموعة من المشروعات القومية الرياضية الكبرى، منها:

مشروع البطل الأولمبي

مشروع الموهبة الحركية

مشروع الجينوم الرياضي

مشروع المعد النفسي

مشروع أخصائي التغذية الرياضي

ومن المتوقع أن يضطلع المجلس بدور رئيسي في صياغة رؤى علمية لتطوير الرياضة المصرية، والمساهمة في تقديم استشارات فنية لتأهيل الرياضيين، ورفع كفاءة المنظومة بأكملها، بما يحقق أهداف الدولة في ترسيخ مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

