بيولي يضع يده على سبب مشاكل النصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - سبورت 360 – اعترف الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب نادي النصر السعودي، بسوء موسمه مع الفريق الأصفر بعد الخسارة أمس من الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

بيولي: النصر يحتاج إلى تغييرات إدارية

وقال ستيفانو بيولي في تصريحات نشرتها صحيفة الرياضية السعودية: “نسبة نجاح عملي هذا الموسم قليلة للغاية، وكان طموحنا تحقيق البطولات الكبرى”.

وأضاف مدرب نادي النصر السعودي: “قدمت من أجل تحسين الجودة، لكن الظروف لم تخدمنا من أجل استمرار النتائج الإيجابية”.

وأوضح ستيفانو بيولي: “النتائج السلبية يُلام عليها دائمًا المدرب، لكن يجب أن يكون هناك تنظيم إداري جديد داخل النصر، وقد يتحقق ذلك في المستقبل”.

وأكمل: “أنا مختص في الجوانب الفنية فحسب، وليس لي دور داخل الإدارة”.

وواصل مدرب نادي النصر السعودي حديثه قائلًا: “كنت أريد إنهاء الموسم بشكل جيد، لكننا خسرنا من الفتح، والنتيجة غير مرضية”.

وبخصوص ما ينقص نادي النصر، رد ستيفانو بيولي: “لا بد أن يكون النصر أفضل فريق، لأنه نادٍ كبير، وما ينقصه هو الاستمرارية في النتائج الإيجابية”.

وتابع: “الفتح نجح في استغلال الأخطاء والتسجيل، وكنا قادرين على تحقيق الانتصار، وأهداف الخصم جاءت من هجمات مرتدة سريعة”.

وأردف: “التغييرات الفنية على تشكيلة النصر أمام الفتح كانت بسبب ظروف اللقاء، لكن المنافس تفوق علينا بفضل الهجمات المرتدة”.

واختتم ستيفانو بيولي حديثه حول خسارة نادي النصر نقاطًا عديدة في الجولات الأخيرة قائلًا: “خلقنا فرصًا جيدة، لكن الأخطاء كانت كثيرة”.

سيشارك نادي النصر السعودي في دوري أبطال آسيا 2 في الموسم المقبل، حال خسارة القادسية من الاتحاد الجمعة المقبل في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ولكن في حال فوز القادسية، فلن يتواجد الفريق الأصفر في أي بطولة آسيوية الموسم القادم.