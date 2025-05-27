4 إصابات “حرجة للغاية” بعد واقعة دهس خلال احتفالات ليفربول

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال رئيس بلدية ليفربول اليوم الثلاثاء إن أربعة أشخاص حالتهم “حرجة للغاية وأصيبوا بشكل بالغ ويرقدون في المستشفى حالياً” بعد أن اقتحمت سيارة حشداً من مشجعي ليفربول خلال احتفالات بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأضاف أنه يأمل أن “يتجاوزوا الأمر”.

وتعتقد الشرطة البريطانية أن الحادث، الذي وقع في وسط مدينة ليفربول المزدحم أمس الاثنين كان عملاً فردياً وليس إرهابياً، لكنها لم توضح السبب أو الكيفية التي تمكن بها رجل من قيادة سيارته وسط حشود من المحتفلين في الشوارع.

وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت شاحنة رمادية لنقل الركاب تسير عبر شارع مزدحم مغلق أمام السيارات، ما أدى إلى الاصطدام بأكثر من سيارة وسحب أربعة أشخاص على الأقل تحت عجلاتها.

وعندما توقفت السيارة، تجمع المشجعون الغاضبون حولها وبدأوا في تحطيم النوافذ، بينما حاول رجال الشرطة منعهم من الوصول للسائق.

وقالت الشرطة في وقت متأخر من مساء الاثنين إن 20 شخصا تلقوا العلاج في مكان الحادث وتم نقل 27 آخرين للمستشفى بينهم أطفال.

وقال ستيف روثرام رئيس بلدية ليفربول لـBBC: “أربعة أشخاص ما زالوا مرضى للغاية في المستشفى. نأمل بالطبع أن يتجاوزا الأمر”.

ومع حصول معظم الناس على إجازة من العمل بمناسبة عطلة الربيع، قدر المسؤولون أن نحو مليون شخص شاركوا في مسار الموكب الذي يبلغ طوله عشرة أميال لمشاهدة فريق ليفربول وجهازه الفني وهم يسيرون عبر وسط المدينة في حافلة مكشوفة تحمل كأس الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول بالدوري آخر مرة خلال جائحة كوفيد، وحينها لم يُسمح بالاحتفالات بسبب عمليات الإغلاق، بينما نال اللقب قبلها لآخر مرة في موسم 1989-1990.