بنزيما يتغنى بجماهير الاتحاد في كلمات جميلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - وقال كريم بنزيما في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط: “أشكر الجماهير الذين كانوا رائعين، والعرض أمس كان مذهلًا من الجميع بالفعل، وإنهم الأفضل في السعودية”.

وأضاف قائد نادي الاتحاد السعودي: “نعم، وعدت الجماهير بالفوز بلقب الدوري، وإذا تحدثت أوفيت، وهذا كل شيء، وأنا سعيد من أجلهم أيضًا، لأنهم منذ البداية وحتى الآن يدفعوننا للتقدم”.

وتابع كريم بنزيما: “لا أعلم تحديدًا اللحظة التي شعرت فيها بأن لقب الدوري أصبح في المتناول، لكن منذ البداية كنا نعلم أننا نعمل بجدية، ولدينا فريق جيد، ولاعبون جيدون، وكذلك جهاز فني، وكل شيء على ما يرام”.

وواصل: “ليست لدي رسالة محددة للجماهير وزملائي، لكن نحن سعداء، وأعتقد أننا نستحق ذلك، والجماهير تستحقها، ومدينة جدة كذلك، وكل من يعمل داخل النادي يستحق هذه اللحظة”.

واختتم كريم بنزيما حديثه حول مواجهة القادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة المقبل، قائلًا: “لا نفكر في اللقاء الآن، نحتفل بلقب الدوري، وغدًا نبدأ التحضير من جديد، وبعد ذلك نرى ما ينتظرنا”.

وكان نادي الاتحاد قد اختتم مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين أمس بالفوز على ضمك بهدف نظيف.