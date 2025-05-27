تقارير: ريال مدريد يدرس إعادة لاعبه السابق لتعويض مودريتش

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يسعى إلى إعادة لاعبه السابق كخليفة محتمل وتعويض لرحيل لوكا مودريتش من صفوف الفريق الملكي.

وأعلن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، رحيله عن صفوف ريال مدريد عقب نهاية كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد أن خاض آخر مباراة له على ملعب “سانتياجو برنابيو” أمام ريال سوسيداد.

واستمر مودريتش داخل جدران ريال مدريد 13 عامًا استطاع أن يحقق 28 بطولة في 589 مباراة خاضها مع الملكي قابلة للزيادة لما بعد بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.



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وأفاد الصحفي الموثوق ماتيو موريتو أن ريال مدريد يفكر في إعادة لاعبه السابق الأرجنتيني، نيكو باز، إلى صفوف الفريق الملكي في الانتقالات الصيفية القادمة.

وتابع أن ريال مدريد ونادي كومو الإيطالي على اتصال دائم ومن المتوقع أن يتوصل الفريقان إلى قرار نهائي.

وانتقل نيكو باز إلى صفوف كومو الإيطالي قادماً من ريال مدريد في الصيف الماضي 2024، بعقد ممتد حتى موسم 2028.

وينوي ريال مدريد تفعيل بند إعادة اللاعب الأرجنتيني إلى صفوفه مقابل 8 ملايين يورو، وفقاً لما جاء في الصحف الإسبانية.

ويسعى الفريق الملكي إلى حسم الصفقة مبكراً من أجل أن يتمكن نيكو باز من المشاركة مع ريال مدريد في منافسات كأس العالم للأندية 2025.