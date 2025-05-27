ماني يهاجم جماهير النصر بعد ثلاثية الفتح

عدن - ياسمين عبد العظيم - سبورت 360 – هاجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي النصر السعودي، جماهير فريقه الأصفر بعد الخسارة من الفتح أمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

وقال ساديو ماني، لاعب نادي النصر السعودي، في تصريحات تلفزيونية: “لم نرَ دعمًا كاملًا من الجماهير، وأعتقد أن اللاعبين وحدهم لا يمكنهم تقديم كل شيء”.

وأضاف: “علينا أن ننظر إلى الكثير من الأمور من أجل أن يكون نادينا كبيرًا”.

وشدد الدولي السنغالي ساديو ماني على أنه يجب أن تكون الجماهير معك دائمًا من أجل أن تكون نادٍ كبير، لأن بعض المباريات يكون فيها حضور الجماهير قليلًا.

وأنهى ساديو ماني حديثه قائلًا: “بالتأكيد، موسمنا كان مخيبًا للجميع”.

وكان ساديو ماني قد سجل هدف النصر الثاني أمس في الخسارة أمام الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين.