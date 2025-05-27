الخليج السعودي يعلن عبر “بطولات” رحيل محمد شريف

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نادي الخليج السعودي رسميًا عن رحيل المهاجم محمد شريف، بعد انتهاء عقده مع الفريق بنهاية موسم 2024/2025، مؤكدًا عدم وجود نية لتجديد التعاقد معه.

وكان محمد شريف قد انضم إلى صفوف الخليج في صيف 2023 قادمًا من النادي الأهلي، وشارك مع الفريق في 59 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين.

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وفي تصريحات خاصة لموقع بطولات، أوضح حسن الدبيس، المدير الإداري لنادي الخليج: “عقد محمد شريف انتهى مع الفريق بنهاية الدوري، وقرار النادي هو عدم استمراره، وبالتالي سيرحل عن الفريق”.



ورغم مشاركته في 23 مباراة خلال الموسم الحالي وتسجيله 3 أهداف، إلا أن إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس قررا عدم تجديد التعاقد مع اللاعب، في إطار خطة لتجديد دماء الفريق والبحث عن عناصر هجومية جديدة.