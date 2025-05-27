ريو فيرديناند يختار أفضل 7 لاعبين في الدوري الإنجليزي.. موقف محمد صلاح وعمر مرموش

عدن - ياسمين عبد العظيم - اختار ريو فيرديناند لاعب مانشستر يونايتد السابق ومحلل شبكة قنوات “TNT SPORTS”، أفضل 7 لاعبين هذا الموسم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/25.

وتمكن ليفربول من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن نجح في حصد 84 نقطة، تحت قيادة مدربه الهولندي آرني سلوت.

وجاء اختيار فيرديناند للاعب الأفضل في كل فريق من الأندية الـ7، وهم ليفربول ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى تشيلسي ومانشستر سيتي وآرسنال، مع توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد.



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ويرى ريو فيرديناند أن أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم هو، محمد صلاح، مهاجم الريدز وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام.

بينما تجاهل اللاعب الإنجليزي السابق اختيار عمر مرموش كأفضل لاعب في مانشستر سيتي وقام باختيار المدافع الكرواتي، يوشكو جفارديول.

فيما جاء الاختيار حول أفضل لاعب لدى مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز، بالإضافة إلى مويسيس كايسيدو كأفضل لاعبي تشيلسي.

واختتم فيرديناند اختيارته بأندية كل من آرسنال وتوتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد باختيار كل من، ديكلان رايس، دومينيك سولانكي وألكسندر إيزاك.

