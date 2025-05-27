بيتر كرواتش يختار أفضل 7 لاعبين في الدوري الإنجليزي.. موقف محمد صلاح ومرموش

عدن - ياسمين عبد العظيم - اختار لاعب ليفربول السابق ومحلل شبكة قنوات “TNT SPORTS”، أفضل 7 لاعبين هذا الموسم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/25.

وتمكن ليفربول من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن نجح في جمع 84 نقطة، تحت قيادة مدربه الهولندي آرني سلوت.

وجاء اختيار بيتر كرواتش للاعب الأفضل في كل فريق من الأندية الـ7، وهم ليفربول ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى تشيلسي ومانشستر سيتي وآرسنال، مع توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد.



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ويرى بيتر كراوتش أن أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم هو، محمد صلاح، مهاجم الريدز وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام.

بينما اختار اللاعب الإنجليزي السابق أفضل لاعب في مانشستر سيتي وهو الدولي المصري، عمر مرموش، الوافد الجديد إلى صفوف الفريق السماوي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

فيما جاء الاختيار حول أفضل لاعب لدى مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز، بالإضافة إلى مويسيس كايسيدو كأفضل لاعبي تشيلسي.

واختتم كرواتس اختيارته بأندية كل من آرسنال وتوتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد باختيار كل من، ديكلان رايس، آرشي جراي وألكسندر إيزاك.

