هيرفي رينارد يحدد موعدًا للاجتماع مع لاعبي الأخضر

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حددت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم موعدًا لاجتماع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع اللاعبين يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 01:00 ظهرًا، وذلك في فندق جراند حياة بمحافظة الخبر.

الاجتماع يهدف إلى توضيح البرنامج الإعدادي والخطط الاستراتيجية قبل مواجهتي البحرين وأستراليا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقررة في 5 و10 يونيو المقبل.

وفقًا للتقارير الأخيرة، فإن جميع اللاعبين المختارين وعددهم 25 سيخضعون لفحص طبي في فترة ما بعد الظهر، على أن تبدأ أولى الحصص التدريبية في الساعة 07:00 مساءً على ملعب نادي الاتفاق.

بالإضافة إلى ذلك، سيخضع تسعة لاعبين من الاتحاد والقادسية، الذين سيشاركون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة، لتدريبات استشفائية يوم السبت، قبل الانضمام إلى المعسكر في اليوم التالي.