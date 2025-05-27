“استنفار وأعصاب مشدودة”.. كواليس معسكر الأهلي قبل موقعة حسم الدوري أمام فاركو

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الأجواء المشحونة داخل معسكر النادي الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام فاركو، في ختام الدوري المصري الممتاز، والتي قد تحسم رسميًا لقب البطولة لصالح المارد الأحمر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فاركو، غدًا الأربعاء، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب استاد القاهرة الدولي، وحال فوز المارد الأحمر باللقاء، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في نفس الجولة.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه صباح اليوم الثلاثاء على إذاعة “أون سبورت”: “الأعصاب مشدودة جدًا في النادي الأهلي قبل لقاء فاركو، أولًا كل التذاكر نفذت، ثانيًا هناك حالة شدة في المعسكر، واللاعبون انتظموا على غير العادة في المعسكر قبل اللقاء بيومين، لأن العادي إن المعسكر يكون يوم واحد قبل المباراة”.



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وتابع: “عماد النحاس واللاعبون في حالة تركيز شديدة، وقد تكون المباراة هي الأخيرة للنحاس في قيادة الأهلي، لا أعرف هل سيشغل منصباً آخر أم لا، لأن خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد سيحضر ومعه جهازه المعاون بالكامل، وعنصر مصري واحد فقط”.

واختتم: “لا أعرف إمكانية بقاء عماد النحاس من عدمه، لكن هناك حالة من الاستنفار الشديدة جدًا على مستوى الإدارة والنادي والفريق، حتى عندما سألت عن موضوع تسليم الدرع، قيل لي نحن لم نفز بعد لكي نتحدث عن الدرع، لو ربنا أكرمنا وتوجنا بالدوري سنجري احتفالية كبيرة، لكن نحن نعمل مليون حساب لمواجهة فاركو”.

