شكرا لاهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27-5-2025 والقنوات الناقلة.. صراع التأهل والبقاء يُشعل دوري المحترفين والليبي والحسم يقترب في الدوري الجزائري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تشهد ملاعب الكرة اليوم الثلاثاء 27-5-2025، عددًا من المواجهات الحاسمة والمثيرة على الصعيدين المحلي والعربي، وسط ترقّب جماهيري كبير، خاصة مع اشتعال المنافسة في دوري المحترفين المصري “الدرجة الثانية” واقتراب الحسم في بعض المراكز المؤثرة.

ومع اشتداد الصراع على التأهل والصعود، تُقام اليوم مجموعة من اللقاءات المتزامنة ضمن الجولة الجديدة من دوري المحترفين، والتي قد تكون فاصلة في مشوار عدة فرق، سواء الباحثة عن صدارة المجموعة أو الساعية للهروب من مراكز الخطر.

كما تتجه الأنظار أيضًا إلى الملاعب الليبية، حيث تُقام مباريات قوية في بطولة الدوري الممتاز، أبرزها مواجهة الاتحاد أمام السويحلي في قمة كروية مرتقبة على الأراضي الليبية.



وتقام مباريات قوية في الملاعب الجزائرية، حيث يلتقي شباب قسنطينة مع البياض، ويصطدم نادي بارادو بـ شباب بلوزداد، ويحل إم سي ألجير ضيفًا على شبيبة الساورة.



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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27-5-2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية المصري اليوم

سبورتنج ضد المصرية للاتصالات، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة ضد بلدية المحلة، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الترسانة ضد المقاولون العرب، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الداخلية ضد بترول أسيوط، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

كهرباء الإسماعيلية ضد منتخب السويس، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

السكة الحديد ضد ديروط، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أبو قير للأسمدة ضد أسوان، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

لافيينا ضد المنصورة، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

طنطا ضد راية الرياضي، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وادي دجلة ضد بروكسي، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات الدوري الليبي اليوم

الاتحاد المصراني ضد أهلي طرابلس، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “الرياضية الليبية”.

المدينة ضد الزاوية الأوليمبي، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “الرياضية الليبية”.

الاتحاد ضد السويحلي، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “الرياضية الليبية”.

مواعيد مباريات الدوري الجزائري اليوم

البياض ضد شباب فسنطينة، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “الجزائرية الرياضية 1”.

شباب بلوزداد ضد نادي بارادو، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “الجزائرية الرياضية 1”.

شبيبة الساورة ضد إم سي ألجير، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “الجزائرية الرياضية 2”.

ويُمكنكم متابعة أحداث مباريات اليوم لحظة بلحظة من مركز المباريات من هنـــا

