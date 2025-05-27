برشلونة يضع اللمسات الأخيرة على عقد يامال الجديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - وبحسب تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية فإن الاتفاق بين الأطراف المعنية دخل مراحله الحاسمة بعد الاجتماع الذي جمع بين رئيس النادي خوان لابورتا ووكيل اللاعب خورخي مينديز.

وأشار التقرير إلى أن اتفاق تمديد التعاقد سيُصبح رسمياً يوم الثلاثاء على الأرجح، وسيمتد العقد الجديد حتى 2031 (يزيد سنة إضافية عن المُخطط له).

وذكرت الصحيف الكتالونية نقلاً عن مصادرها أن المُفاوضات تستهدف حالياً التوافق حول نقطتين أو ثلاثة فقط لإتمام الاتفاق بشكلٍ نهائي.

وتُعد قيمة الشرط الجزائي من النقاط الخلافية، وستشهد الساعات المُقبلة حسماً لكافة الأمور العالقة.

ويُعد الاحتفاظ بخدمات يامال خطوةَ ضرورية لمشروع برشلونة خاصةً مع أهمية اللاعب المُتزايدة داخل الفريق تحت قيادة فليك.

وسيُقدم برشلونة راتباً أفضل ليامال في عقده الجديد الذي تأمل الإدارة أن يكون سبباً في إبعاد أعين الطامعين في توقيعه.

ويبلغ يامال من العُمر 17 سنة، ويُجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي الأيمن، وينتهي عقده الحالي مع برشلونة في يونيو 2026.

اتفرج أيضًا: