إشارة قوية تؤكد اقتراب دي بروين من نابولي

عدن - ياسمين عبد العظيم - دي بروين اشترى منزلاً في نابولي

ونقل تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية تصريحاً لرئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس بشأن صفقة دي بروين.

وقال دي لورينتيس :”أؤمن حقاً بأن دي بروين سينضم إلينا الآن، أخبروني بأنه اشترى بالفعل منزلاً جميلاً في المدينة”.

وأضاف :”تحدثت مع دي بروين وزوجته وابنه هذا الصباح، كان الأمر رائعاً”.

وأكمل رئيس نابولي :”هل تم إنجاز الصفقة؟ حتى يتم التوقيع على العقد فإننا يجب أن نتحلى بالحذر”.

ويبلغ دي بروين من العُمر 33 سنة، ويُجيد اللعب في مركز لاعب الوسط الهجومي، وكان قد انتقل للسيتي في 2015 قادماً من فولفسبورج الألماني.

ولعب دي بروين بقميص السيتي في 422 مُباراةً في كافة المُسابقات، سجل فيهم 108 هدفاً وصنع 177 هدفاً لزملائه.

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