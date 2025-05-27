ريال مدريد يخضع لرغبة ليفربول في صفقة أرنولد

عدن - ياسمين عبد العظيم - وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول رسمياً يوم 30 يونيو، ولكن بطولة كأس العالم للأندية ستنطلق في مُنتصف يونيو، الأمر الذي يعني أن إدارة الميرنجي بحاجة إلى تحرك عاجل للاستفادة من خدماته قبل هذا التاريخ.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا نقلاً عن برنامج الشرينجيتو فإن ريال مدريد سيدفع ما قيمته 5 مليون يورو للحصول على خدمات أرنولد قبل أيام من نهاية عقده مع ليفربول.

وكان نادي ريال مدريد قد بدأ حقبة جديدة في تاريخه الحديث حينما أعلن تعيين المُدرب تشابي ألونسو خلفاً للمُدرب المُقال كارلو أنشيلوتي.

وستكون الإدارة حريصة على منح تشابي كل ما يحتاجه لإنجاح تجربته مع الفريق، وستكون ضربة البداية في مونديال الأندية على الأراضي الأمريكية.

ويبلغ أرنولد من العُمر 26 سنة، ويُجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، وكان قد تم تصعيده للفريق الأول لنادي ليفربول في 2016.

ولعب أرنولد بقميص ليفربول في 354 مُباراةً، سجل فيهم 23 هدفاً، وحقق معهم الكثير من الألقاب أهمهم لقب الدوري الإنجليزي مرتين، ولقب دوري أبطال أوروبا مرة.

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