بيرغوين الأفضل والمقرن الأسوأ خلال مواجهة الاتحاد وضمك

عدن - ياسمين عبد العظيم - نال ستيفن بيرغوين لاعب الاتحاد، أعلى تقييم خلال مواجهة ضمك في المرحلة 34 الأخيرة من دوري روشن السعودي.

بطل الدوري فاز 1-0 على ضيفه خلال احتفالية باللقب، علماً أنه جمع 83 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الهلال الثاني، فيما احتلّ ضمك المركز الرابع عشر رصيد 35 نقطة.

بيرغوين الذي سجل هدف الفوز، حصل على تقييم 8.4 من شبكة “أوبتا” للإحصاءات، متقدّماً على زميليه، فابينيو ودانيلو بيريرا (كلاهما 7.2)، علماً أن كريم بنزيما نال 6.6.

فلورين نيتا كان الأعلى تقييماً في ضمك (8.1)، فيما أن عبد الله المقرن حصل على أسوأ تقييم من الفريقين (4.9).