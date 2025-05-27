لودي الأفضل وذكري الأسوأ في قمة الهلال والقادسية

عدن - ياسمين عبد العظيم - نال البرازيلي رينان لودي ظهير الهلال، التقييم الأعلى خلال مواجهة القادسية في قمة الجولة 34 الأخيرة من دوري روشن السعودي.

لودي ساهم في فوز الهلال على القادسية 2-0، ليحسم تأهله إلى دوري أبطال آسيا للنخبة بوصفه ثالث ممثل للسعودية، بعد الاتحاد بطل الدوري والأهلي حامل لقب المسابقة القارية.

بهذا الفوز ثبّت الهلال موقعه في المركز الثاني بالدوري، بوصوله للنقطة 75، فيما احتلّ القادسية المركز الرابع برصيد 68 نقطة.

وحصل لودي على تقييم 8.3، متقدّماً على زميله القائد سالم الدوسري (7.5)، ثم لاعب الوسط ناصر الدوسري (7.2) والمدافع كاليدو كوليبالي (7.2).

وكان التقييم الأسوأ في المباراة من نصيب مدافع القادسية جاهد ذكري (3)، بحسب شبكة “أوبتا” للإحصاءات.