فارغاس الأفضل وبينتو الأسوأ في مباراة الفتح والنصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - حصل الأرجنتيني ماتياس فارغاس جناح الفتح، على أعلى تقييم خلال مواجهة النصر في المرحلة 34 الأخيرة من دوري روشن السعودي.

الفتح تغلّب على ضيفه النصر 3-2، واحتلّ المركز العاشر في الترتيب برصيد 39 نقطة، فيما أنهى فريق كريستيانو رونالدو الموسم بالمركز الثالث برصيد 70 نقطة.

شبكة “أوبتا” للإحصاءات منحت فارغاس تقييم 7.7، متقدّماً على زميله المغربي مراد باتنا (7.5).

المركز الثالث كان من نصيب رونالدو (7.4)، الأفضل في النصر، متقدّماً على زميليه ساديو ماني (7.1) وأوتافيو (7).

أما حارس النصر بينتو فنال التقييم الأسوأ في المباراة (4.8).