نيفيز غاضب من احتساب 3 نقاط للنصر وميتروفيتش يعلّق بسخرية

عدن - ياسمين عبد العظيم - عبر روبن نيفيز لاعب وسط الهلال عن استيائه الشديد من قرار اعتبار النصر فائزاً بمباراة خسرها بالفعل أمام العروبة في وقت سابق بالدوري السعودي للمحترفين.

وخسر النصر 2-1 أمام العروبة في فبراير الماضي، لكنه اشتكى من مشاركة اللاعب المنافس رافع الرويلي بداعي أنه ليس محترفاً ويعمل في جهة أخرى.

ووافق مركز التحكيم الرياضي على اعتبار النصر فائزاً بسبب هذه المخالفة للقواعد، ما أشعل الصراع مع الهلال على بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة في اليوم الأخير من دوري روشن.

وكان النصر ينتظر تعثر الهلال أمام القادسية، مع ضرورة فوز كريستيانو رونالدو ورفاقه على الفتح.

لكن النصر خسر 3-2 كما فاز الهلال 2-0، لذا لم يستفد “العالمي” من الحكم.

وقال البرتغالي نيفيز غاضباً لقناة “SSC”: “أنت لا ترى ريال مدريد في الدوري الأوروبي، وكذلك الهلال لا يمكن أن يشارك إلا في بطولة النخبة، بعد خسارة لقب الدوري كان هدفنا التأهل لدوري الأبطال للنخبة، حققنا ذلك في الأسبوع الماضي بالفعل، لكن رابطة الدوري قررت منح 3 نقاط للنصر لذا اضطررنا للفوز الليلة وهذا ما فعلناه”.

وأضاف: “سمعت أن النصر خسر المباراة ونحن سعداء بذلك، قرار (فوز النصر بلقاء العروبة) لم يكن جيداً للبطولة، إنه مؤسف ولا يحدث في أي مكان آخر، الآن نركز في كأس العالم للأندية وفي الموسم المقبل سنشارك مع النخبة، أتمنى ألا يختلقوا المزيد من القصص”.

وفي تصريحات أخرى نقلتها قناة “الإخبارية”، قال نيفيز ساخراً عن مشاركة الهلال ببطولة النخبة: “لا أعرف، ربما سيحدث شيء بعد ذلك، لا أعتقد أن الترتيب نهائي، سأؤمن بذلك عندما نلعب مع النخبة في الموسم المقبل، لأنني لا أعرف ما سيحدث في الصيف”.

وقال زميله المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش بنفس اللهجة الساخرة: “لا بأس إن أرادوا منح النصر 3 نقاط، لا توجد مشكلة”.

أما الحارس المغربي ياسين بونو قال: “اللاعبون كانوا في حالة تركيز دون التأثر بالحكم، نحن محترفون من الطراز الرفيع”.