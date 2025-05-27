شكرا لاهتمامكم بخبر كيف وصل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - يبحث نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن أول ألقابه في دوري أبطال أوروبا والثاني في تاريخ الأندية الفرنسية بعد لقب مارسيليا عام 1993، عندما يواجه إنتر ميلان الإيطالي يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ الألمانية.

كان طريق باريس سان جيرمان إلى النهائي مفخخاً بعدما واجه أندية من عدة مستويات ومن مختلف الدوريات الأوروبية، ولكنه نجح في بلوغ المحطة الختامية في تفوق صارخ له على الأندية الإنجليزية تحديداً.

عانى النادي الباريسي في مستهل مشوار مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بسبب رحيل كيليان مبابي، إلا أنه سرعان ما تعافى بخطة جماعية صاغها المدرب الإسباني لويس إنريكي ليلحق بركب المتأهلين لملحق ثمن النهائي بعد احتلال المركز 15 برصيد 13 نقطة.

اكتفى رفاق أشرف حكيمي بالفوز في 4 مباريات فقط، حيث تعادلوا مرة وخسروا 3، وهي نتائج توضح لأي مدى تأثر الفريق برحيل مبابي في بداية الموسم.

أشبال المدرب لويس إنريكي استفاقوا خلال النصف الثاني من الموسم وعبروا الملحق المؤهل لثمن النهائي بهزيمة نادي بريست الفرنسي.

طريق باريس سان جيرمان نحو نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025

مرحلة الدوري

باريس سان جيرمان 1 – 0 جيرونا

أرسنال 2 – 0 باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان 1 – 1 أيندهوفن

باريس سان جيرمان 1 – 2 أتلتيكو مدريد

بايرن ميونيخ 1 – 0 باريس سان جيرمان

سالزبورغ 0 – 3 باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان 4 – 2 مانشستر سيتي

شتوتغارت 1 – 4 باريس سان جيرمان

الملحق المؤهل لدور الـ 16

ذهاب: بريست 0 – 3 باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان 7 – 0 بريست

ثمن النهائي

ذهاب: باريس سان جيرمان 0 – 1 ليفربول

إياب: ليفربول 0 – 1 باريس سان جيرمان (تأهل باريس بركلات الترجيح 4-1)

ربع النهائي

ذهاب: باريس سان جيرمان 3 – 1 أستون فيلا

إياب: أستون فيلا 3 – 2 باريس سان جيرمان

نصف النهائي

ذهاب: أرسنال 0 – 1 باريس سان جيرمان

إياب: باريس سان جيرمان 2 – 1 أرسنال

النهائي

باريس سان جيرمان – إنتر

النهائي الثاني لباريس سان جيرمان

بلغ نادي باريس سان جيرمان نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه عام 2020، ولكنه خسر 1-0 أمام بايرن ميونيخ على ملعب دالوش “النور” في العاصمة البرتغالية لشبونة.

جاء هدف الحسم للنادي البافاري برأسية من الدولي الفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقة 59، واحتفل وقتها ابن أكاديمية سان جيرمان دون أي رأفة بزملائه السابقين.

وعجز نادي باريس سان جيرمان عن إضافة اللقب الثاني لفرنسا، حيث يبقى نادي أولمبيك مارسيليا الوحيد الذي توج باللقب عام 1993 على حساب ميلان.