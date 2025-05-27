سيطرة هلالية وغياب رونالدو عن تشكيلة الموسم بالدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد العظيم - غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تشكيلة الموسم في دوري روشن السعودي، بحسب شبكة “أوبتا” للإحصاءات.

رونالدو تصدّر ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 25 هدفاً، متفوّقاً بهدفين على مهاجم الأهلي إيفان توني، وبفارق 4 أهداف على كريم بنزيما قائد الاتحاد.

كذلك بلغ رونالدو 936 هدفاً في مسيرته، بعد هدفه الأخير هذا الموسم مع النصر في مرمى الفتح بالدوري.

شبكة أوبتا أدرجت النجم البرتغالي في التشكيلة الاحتياطية.

التشكيلة الأساسية ضمّت نجوماً، بينهم كريم بنزيما، والجزائري رياض محرز كمحترف عربي وحيد، إلى جانب قائد الهلال سالم الدوسري كلاعب محلي وحيد.

ويُعتبر الهلال الأكثر تمثيلاً في تشكيلة الموسم، بوجود 5 من لاعبيه، يليه القادسية بـ3 لاعبين ثم الاتحاد بلاعبَين.

تشكيلة الموسم بالدوري السعودي:

حارس المرمى: كوين كاستيلس (القادسية)

الدفاع: جواو كانسيلو (الهلال)، ناتشو (القادسية)، دانيلو بيريرا (الاتحاد) ورينان لودي (الهلال)

الوسط: روبن نيفيز (الهلال)، مالكوم (الهلال)، سالم الدوسري (الهلال) ورياض محرز (الأهلي)

الهجوم: كريم بنزيما (الاتحاد) وخوليان كينونيس (القادسية)

التشكيلة الاحتياطية:

حارس المرمى: بريدراغ رايكوفيتش (الاتحاد)

الدفاع: سلطان الغنام (النصر)، محمد سيماكان (النصر)، روجر إيبانيز (الأهلي) وبيدرو ريبوتشو (الخليج)

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش (النصر)، كريستيان جوانكا (الشباب)، ستيفن بيرغوين (الاتحاد) وموسى ديابي (الاتحاد)

الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر) وألكسندر ميتروفيتش (الهلال)