قريبًا في الأسواق المدريدية … يامال يحلب برشلونة اقتصاديًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ مع قرب إعلان برشلونة عن تجديد عقد نجمه لامين يامال لمدة ٦ سنوات قادمة، حرص بعض النقاد في كتالونيا على السخرية من الإعلام المدريدي.

هذه السخرية سببها حرب التسريبات التي شنها إعلام الريال على برشلونة وأسطورته ليونيل ميسي قبل بضعة سنوات من الآن، عندما تم الكشف عن قيمة العقود الفلكية التي وقعها البرغوث الأرجنتيني مع النادي الكتالوني.

النقاد في كتالونيا يتوقعون بالفعل أن تعاد مثل هذه التسريبات من الجانب المدريدي، ولكن هذه المرة الحرب ستكون على لامين، الذي سيقال بأنه قد حلب البلوغرانا اقتصاديًا لكي يجدد عقده.