بيولي: الظروف لم تخدمنا والنصر بحاجة لتنظيم إداري جديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتبر ستيفانو بيولي مدرب النصر، أن الظروف لم تخدم فريقه من أجل الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية.

جاء ذلك بعد الخسارة أمام الفتح 3-2، في الجولة 34 الأخيرة من دوري روشن السعودي.

بذلك أنهى “العالمي” الدوري السعودي في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، وقد لا يشارك الموسم المقبل في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال بيولي: “بدأنا بشكل جيد في الشوط الأول ونلنا عدة فرص ولم نسجّل”.

وأضاف: “الفتح في الشوط الثاني كان أفضل في استغلال الفرص وسجل 3 أهداف”.

واستدرك: “في المباريات الأخيرة صنعنا فرصاً جيدة، لكن الأخطاء كانت كثيرة. أنا متأكد من أن النصر سيكون أكثر قوة الموسم المقبل”.

وتابع المدرب الإيطالي: “تمنّيت إنهاء الموسم بشكل جيد، لكن النتيجة كانت سلبية وليست مرضية. حضرت إلى النصر من أجل تحسين جودة الفريق، لكن الظروف لم تخدمنا في استمرار النتائج الإيجابية”.

وزاد: “النتائج السلبية يتحمّلها المدرب دائماً. لا بدّ أن يكون هناك تنظيم إداري جديد في المستقبل”.