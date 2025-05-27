شكرا لاهتمامكم بخبر بيولي: الظروف لم تخدمنا والنصر بحاجة لتنظيم إداري جديد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتبر ستيفانو بيولي مدرب النصر، أن الظروف لم تخدم فريقه من أجل الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية.
جاء ذلك بعد الخسارة أمام الفتح 3-2، في الجولة 34 الأخيرة من دوري روشن السعودي.
بذلك أنهى “العالمي” الدوري السعودي في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، وقد لا يشارك الموسم المقبل في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال بيولي: “بدأنا بشكل جيد في الشوط الأول ونلنا عدة فرص ولم نسجّل”.
وأضاف: “الفتح في الشوط الثاني كان أفضل في استغلال الفرص وسجل 3 أهداف”.
واستدرك: “في المباريات الأخيرة صنعنا فرصاً جيدة، لكن الأخطاء كانت كثيرة. أنا متأكد من أن النصر سيكون أكثر قوة الموسم المقبل”.
وتابع المدرب الإيطالي: “تمنّيت إنهاء الموسم بشكل جيد، لكن النتيجة كانت سلبية وليست مرضية. حضرت إلى النصر من أجل تحسين جودة الفريق، لكن الظروف لم تخدمنا في استمرار النتائج الإيجابية”.
وزاد: “النتائج السلبية يتحمّلها المدرب دائماً. لا بدّ أن يكون هناك تنظيم إداري جديد في المستقبل”.