ماديسون: الأهلي يعيش من أجل البطولات.. وفخور بما حققناه رغم التحديات

عدن - ياسمين عبد العظيم - عبّر ستيفن ماديسون، المدير الفني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي، عن فخره وامتنانه بالفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الأهلي نادٍ لا يعرف سوى لغة البطولات، وأن العمل فيه يتطلب دافعًا دائمًا للتتويج، مهما كانت التحديات.

وقال مادسن، في تصريحاته لقناة النادي الأهلي: “عندما تفارق ناديًا كبيرًا مثل الأهلي، تدرك حجم القيمة التي كنت جزءًا منها، خلال السنوات الثمانية الماضية، مررت بتجارب كثيرة في أندية كبيرة، لكن الأهلي له خصوصية مختلفة، إنه نادٍ يعيش من أجل البطولات”.

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وأضاف المدرب الدنماركي: “شعرت بهذه الروح التنافسية العالية فور قدومي إلى مصر، فقد عرفت من اليوم الأول أن الأهلي ليس مجرد نادٍ محلي، بل مؤسسة رياضية عملاقة معروفة في إفريقيا كلها، وهذا ما أكده لي الجميع”.



وتابع مادسن مؤكدًا صعوبة الحفاظ على الطموح بعد حصد البطولات: “أنا سعيد جدًا أنني نجحت في الحفاظ على الدوافع والطموح رغم الصعوبات، بعد كل بطولة نفوز بها، نواجه تحديًا جديدًا للحفاظ على التوازن والتركيز، وهذا ما فعلناه طوال الموسم”.

وختم ستيفان ماديسون حديثه قائلاً: “أنا راضٍ للغاية عن ما حققناه هذا الموسم، كنا دومًا نتشوق لحصد الألقاب، وهذا ما يجعلني فخورًا بهذا الفريق وبهذه المنظومة التي لا تهدأ حتى تصل إلى القمة”.

