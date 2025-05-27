بنزيما يقود احتفالات الاتحاد بتسلّم كأس الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تسلم كريم بنزيما مهاجم الاتحاد كأس دوري المحترفين السعودي وسط أجواء احتفالية كبيرة في جدة باليوم الأخير من الموسم.

وأقيمت المراسم الاحتفالية عقب فوز الاتحاد 1-0 أمام ضمك بملعب الإنماء وسط جمهوره، إذ حسم بنزيما ورفاقه اللقب قبل جولتين بالفعل.

وعلى منصة التتويج تسلم النجم الفرنسي الكأس من وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بعد أن مازحه بسحب الكأس قبل تسليمه.

واتجه هداف ريال مدريد السابق بعد ذلك إلى زملائه لرفع الكأس بالتناوب.

كانت هذه المباراة 50 لبنزيما في دوري روشن، كما عزز مكانته كأكثر لاعب فرنسي تتويجاً بالألقاب على الإطلاق (36 لقباً).

وأنهى الاتحاد الموسم برقم قياسي للنادي بعد جمع 83 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الوصيف الهلال، محققاً 26 انتصاراً في 34 جولة، مقابل 5 تعادلات و3 هزائم تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران بلان.

وأمام الاتحاد فرصة لتحقيق الثنائية المحلية الكبرى حين يستضيف على نفس الملعب فريق القادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة المقبل.

قال دومينغوس سواريز الرئيس التنفيذي للاتحاد بعد المراسم: “كان موسماً رائعاً، لكنه لم ينته، تتبقى مباراة (نهائي كأس الملك)، لكننا سعداء بتحقيق أفضل النتائج، استعد الفريق جيّدا وبتنظيم مختلف عن الموسم الماضي”.

وأضاف لؤي مشعبي رئيس النادي: “بطولة الدوري لها قيمة خاصة لصعوبتها، ونمتلك أكثر من قائد داخل الفريق. لدينا خطة واضحة لمستقبل الاتحاد، ونعمل على تطوير أكاديمية تليق باسم النادي”.

وقال رياض المزهر المتحدث الرسمي للنادي: “جمهور الاتحاد يستحق هذا اللقب، وكأس الملك هدفنا المقبل لإكمال موسمنا المميز”.