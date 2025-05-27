جدو: لم نحقق شيئًا أمام صن داونز.. وكنا ننتظر دعماً أكبر من رابطة الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد محمد ناجي جدو، المدرب المساعد بنادي بيراميدز، أن نتيجة التعادل الإيجابي أمام صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا تُعد جيدة، لكنها لا تعني شيئًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحسم سيكون في مباراة العودة بالقاهرة.

وقال جدو: “حققنا نتيجة إيجابية أمام صن داونز، لكن لم نحقق شيئًا بعد، تنتظرنا مواجهة صعبة في القاهرة، خاصة أن الفريق الجنوب إفريقي يمتلك خبرات كبيرة، أتمنى أن نكون في قمة التركيز ونُتوج باللقب”.

وأوضح أن أسلوب اللعب الهجومي لبيراميدز ثابت منذ بداية الموسم ولم يتغير سواء داخل أو خارج ملعب الفريق، حيث قال: “منذ انطلاقة الموسم، المدير الفني يلعب بأسلوب هجومي واضح أمام كل الفرق، وله بصمة فنية واضحة لم تتغير في أي مواجهة”.



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وفيما يخص تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا، علّق جدو: “طلبنا تأجيل المباراة لسبب بسيط، فنحن على موعد مع نهائي إفريقيا بعد 3 أيام فقط من هذا اللقاء، مواجهة سيراميكا ستكون حاسمة في صراع لقب الدوري، وكنا نأمل أن تستجيب رابطة الأندية لطلبنا”.

وتابع: “لو كانت هذه المباراة قبل نصف النهائي أو النهائي الإفريقي، لما طلبنا التأجيل، لكن الوضع مختلف، حتى الآن لم توافق الرابطة، وكنا نأمل منهم دعماً أكبر، خاصة أننا نمثل الكرة المصرية في النهائي القاري”.

وعن الحالة الصحية للاعب بيراميدز مصطفى فتحي، أوضح جدو: “لا أعتقد أنه سيلحق بمباراة سيراميكا، لكن نُكثف علاجه أملاً في مشاركته أمام صن داونز في القاهرة”.

وفي ختام حديثه، وجّه جدو انتقادات لرابطة الأندية على خلفية أزمة خصم النقاط، قائلاً: “رابطة الأندية هي من أوصلتنا لما نحن فيه الآن بأزمة خصم الـ6 نقاط، للأسف قدمنا موسماً استثنائياً في دوري غريب، انتهى بنا إلى المحكمة الرياضية بسبب أداء الرابطة”.

واختتم: “وبعد كل ذلك، يتحدثون عن مبدأ تكافؤ الفرص، كنا نأمل منهم أداءً أفضل والتزامًا باللوائح، لكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا”.



