رونالدو يثير غموضاً: الفصل انتهى والقصة ما زالت تُكتب

عدن - ياسمين عبد العظيم - رغم المنافسة الصعبة مع كريم بنزيما وألكسندر ميتروفيتش وأوباميانغ وروبرتو فيرمينو ورياض محرز وإيفان توني ودوران وعبد الرزاق حمدالله ونخبة من ألمع النجوم، حسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لقب هداف الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي بعدد وافر من الأهداف.

واصل كريستيانو إثبات أن الزمن لا يمكنه إطفاء شهيته للأهداف، ليساعد النصر على احتلال المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، ويحتفظ بالحذاء الذهبي لعامين متتاليين.

رونالدو، الذي خاض موسمه الثاني الكامل مع نادي النصر السعودي، أنهى موسم 2023-2024 برصيد 35 هدفًا، ثم أضاف هذا الموسم 2024-2025 (25 هدفًا)، ليُكمل رقماً مذهلًا بلغ 60 هدفاً خلال موسمين فقط في المسابقة المحلية.

وحسم رونالدو لقب الهداف بفارق هدفين فقط عن الإنجليزي إيفان توني مهاجم نادي أهلي جدة الذي ظفر بالوصافة بفارق هدف وحيد عن النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله صاحب 21 هدفاً مع نادي الشباب.

وعقب نهاية الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، أطلق رونالدو تغريدة مُثيرة عبر منصة “إكس”، كتب فيها: “هذا الفصل انتهى.. لكن القصة ما زالت تُكتب، ممتن لكم جميعاً”.

كلمات توحي للبعض أن الأسطورة البرتغالية يود ترك الباب مفتوحاً أمام كافة الاحتمالات، أو قد يستعد لغلق صفحة الدوري السعودي، وسط أنباء عن وجود مفاوضات جادة معه من قبل إدارة النصر لتمديد عقده نظير ما يزيد عن 180 مليون دولار في السنة مع 5٪ من أسهم النادي.

على أي حال، مهما اختلفت الآراء حول قوّة المنافسة أو طبيعة الدوري، تبقى الحقيقة الأبرز أن كريستيانو رونالدو لا يعرف معنى الاستسلام… ولا يزال يكتب فصولًا جديدة في أسطورته التي لن تتكرر.