الهلال يسيطر على تشكيلة الجولة 34 الأخيرة بالدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد العظيم - سيطر الهلال على تشكيلة الجولة 34 الأخيرة من دوري روشن السعودي، بحسب شبكة “أوبتا” للإحصاءات.

جاء ذلك بعدما ضمن الهلال، بقيادة مدربه المؤقت محمد الشلهوب، مقعداً في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، بفوزه على القادسية 2-0.

وأنهى “الزعيم” الموسم في المركز الثاني برصيد 75 نقطة، بفارق 5 نقاط عن النصر الثالث.

وضمّت التشكيلة 3 لاعبين من الهلال، هم المدافعان كاليدو كوليبالي ورينان لودي ولاعب الوسط ناصر الدوسري.

وغاب عن التشكيلة لاعبو الاتحاد بطل الدوري، إضافة للاعبي النصر والأهلي، فيما ضمّت لاعبين من كلّ من العروبة والشباب والتعاون.

تشكيلة الجولة 34 بالدوري السعودي:

حارس المرمى: فلورين نيتا (ضمك)

الدفاع: محمد محزري (التعاون)، كورت زوما (العروبة)، كاليدو كوليبالي (الهلال) ورينان لودي (الهلال)

الوسط: كونستانتينوس فورتونيس (الخليج)، ناصر الدوسري (الهلال)، جياكومو بونافينتورا (الشباب) وكريستيان جوانكا (الشباب)

الهجوم: روجر مارتينيز (التعاون) وفهد الزبيدي (العروبة)