شكرا لاهتمامكم بخبر محمد صلاح يثير غضب جماهير ليفربول.. ورد فوري من المصري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرض نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، لانتقادات لاذعة من جانب عدد من مشجعي النادي الإنجليزي بسبب ما وقع خلال موكب الاحتفال بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس.

كان ليفربول قد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت سابق من شهر أبريل الماضي، بعدما فاز على توتنهام بخمسة أهداف لهدف في الجولة الرابعة والثلاثين.

وحصل ليفربول بشكل رسمي على كأس الدوري الإنجليزي في مباراته الأخيرة على “الأنفيلد” يوم الأحد ضد كريستال بالاس.



وأقام ليفربول موكبًا شرفيًا للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي العشرين في تاريخه، في شوارع المدينة وسط حشود من الجماهير التي حرصت على الاحتفال رفقة لاعبيها.



ولكن احتفال ليفربول لم يمر بسلام حيث وقع حادثًا مأسويًا نتيجة اصطدام سيارة بحشد من الناس، مما تسبب في حالة من الهلع وسط المتواجدين، وأصدر النادي بيانًا رسميًا، وكذلك الشرطة (لمطالعة التفاصيل من هنا).

لكن محمد صلاح أثار غضب عدد من جمهور ليفربول، بعدما تجاهل كل ذلك ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع إكس، وهو يقبل كأس الدوري الإنجليزي.

جاءت الصورة نحو الساعة الثامنة والنصف مساءً، في حين أن خدمات الطوارئ كانت لا تزال تعمل على قدم وساق في موقع الحادث.

وأبدى عدد من مشجعي ليفربول غضبهم تجاه تصرف محمد صلاح، حسبما نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” الإنجليزية، والتي أرفقت عددا من التغريدات الساخطة تجاه المصري.

وكتب أحد مشجعي ليفربول: “ليس هذا الوقت المناسب، احترم الحادث المؤلم”.

وأضاف ثانِ: “لهذا السبب لا يجب عليك أبدًا منح إدارة حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي لفريق إعلامي بلا روح، هذا غير لائق إطلاقاً”.

وكتب ثالث: “جاء هذا المنشور المجدول في وقت غير مناسب، عليهم احتواء الموقف”.

في حين دافع البعض عن محمد صلاح ووجهوا اللوم ناحية فريق العلاقات العامة الخاص به، حيث قال أحدهم: “من الواضح أن فريق العلاقات العامة لمحمد صلاح كان ينبغي أن يكون أكثر درايةً بالأمر، فهو لن يفعل هذا أبدًا”.

وأكد آخر: “هذه إدارة سيئة لوسائل التواصل الاجتماعي، نشر هذا مباشرة بعد حادثة موكب ليفربول، كان يجب إلغاء المنشور لو كان مجدولًا”.

ومن الملاحظ أن التغريدة المنشودة قد حُذفت حيث لم تعد متواجدة على الحساب الشخصي لـ محمد صلاح، وليس من المعلوم ما إذا كان السبب هو هجوم الجماهير ضده أم أن هناك أمر آخر.

