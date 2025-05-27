لاعب برشلونة يقرر الرحيل عن الفريق ويحدد وجهته المقبلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تواجد وكيل اللاعبين خورخي مينديز في برشلونة، لحسم مستقبل عدد من وكلائه، لاعبي الفريق الكتالوني.

وأنهى برشلونة الموسم بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، تحت قيادة هانز فليك.

ويستعد برشلونة لتغييرات في صفوفه سواء بتجديد عقود عدد من لاعبيه الحاليين، أو رحيل آخرين أو جلب تعاقدات جديدة.



وبحسب ما ذكرت صحيفة “موندو ديبوريتفو” الإسبانية، ناقش مينديز مستقبل أنسو فاتي لاعب برشلونة.



واجتمع مينديز مع فاتي، واستقر اللاعب على الرحيل عن برشلونة بالفعل، وحدد وجهته المقبلة.

ويرغب فاتي في الانتقال إلى موناكو الفرنسي، الذي أبدى اهتمامًا به، وأوضح لمينديز أن ذلك أولوية له.

فاتي معجب بأسلوب المدرب آدي هوتر، والأداء الهجومي للفريق، فضلاً عن تواجد موناكو بدوري أبطال أوروبا.

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ومن حيث المبدأ ستكون الصفقة إعارة مع خيار الشراء، وأشار الصحفي فابريزو رومانو إلى أن بند الشراء سيصل إلى 20 مليون يورو.

ومن المقرر أن يجتمع مينديز مع رئيس برشلونة خوان لابورتا لإنهاء قضية أنسو فاتي.

وعانى فاتي في برشلونة من قلة المشاركات، وتأثر اللاعب بإصابات متتالية أثرت على أدائه ومن ثم دقائق مشاركته مع الفريق.

ويبحث فاتي عن فرصة مناسبة لاثبات نفسه مجددًا والحصول على مكان في فريق آخر للمشاركة بصورة منتظمة.

