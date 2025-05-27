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مدرب القادسية: قرار نقاط النصر أربك تحضيراتنا قبل مواجهة الهلال

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  • مدرب القادسية: قرار نقاط النصر أربك تحضيراتنا قبل مواجهة الهلال 1/2
  • مدرب القادسية: قرار نقاط النصر أربك تحضيراتنا قبل مواجهة الهلال 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق الإسباني ميشيل جونزاليس مدرب القادسية، على هزيمة فريقه أمام الهلال بنتيجة 2-0، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

جونزاليس أوضح أن قرار مركز التحكيم الرياضي بمنح النصر نقاط مباراة العروبة أثر على تحضيرات فريقه للمواجهة، وذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال:

-“تحضيراتنا خلال الأسبوع الماضي كانت مختلفة، سواء في طريقة اللعب أو توزيع الجهد، لكن قرار منح النصر النقاط وتغيير ترتيب الفرق أربك حساباتنا”.

-“فضلنا إراحة عدد من اللاعبين وتجنب الدفع بهم، حتى لا نخاطر بتعرضهم للإجهاد أو الإصابة قبل المباراة النهائية”.

-“قبل صدور القرار، كنا سنعتمد على التشكيل الأساسي لأن مصيرنا كان بأيدينا، لكن تغيّر المراكز دفعنا لتغيير خطتنا”.

-“رغم الخسارة، قدم اللاعبون مجهودًا كبيرًا، ونجحنا هذا الموسم في تقديم مستوى نال احترام الجميع”.

-“أقدر كل لاعب قدم ما لديه، ونركز الآن على المباراة النهائية المقبلة”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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