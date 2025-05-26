برشلونة يحسم ملف تجديد لامين يامال.. مدة العقد والراتب

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الصحفي فابريزو رومانو، تفاصيل جديدة تتعلق بمفاوضات تجديد عقد لامين يامال مع فريقه برشلونة الإسباني.

ويرتبط يامال بعقد مع برشلونة، ينتهي بنهاية الموسم القادم، ويجري النادي مفاوضات مع البالغ من العمر 17 عامًا.

قدّم يامال موسمًا رائعًا مع برشلونة تحت قيادة الألماني هانز فليك، مساهمًا في التتويج بالدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.



وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن لامين يامال سيوقع عقدًا جديدًا مع برشلونة غدًا الثلاثاء.



وتم التوصل لاتفاق لتوقيع العقد حتى يونيو 2031 مع وكيله خورخي مينديز، أي عقد لمدة 6 سنوات.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن خورخي مينديز وصل إلى برشلونة والتقى أولاً مع أنسو فاتي ثم مع لامين يامال، ثم التقى مع ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة.

ويشير التقرير إلى أنه سيتم تعديل راتب يامال بشكل كبير، وكانت المحادثات مرنة بين الأطراف المعنية.

اقرأ أيضًا | دي لا فوينتي عن فرص لامين يامال في التتويج بـ الكرة الذهبية: تحسم بتفاصيل صغيرة

وأفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن يامال يمكن أن يكون اللاعب الأعلى أجرًا في برشلونة إذا تم الأخذ في الاعتبار المتغيرات المتعلقة بالأداء المضمنة في العقد الجديد، ولم يُكشف عن قيمة الراتب بالتحديد بعقد.

يامال شارك في 55 مباراة مع برشلونة، وسجل 18 هدفًا وساهم بـ 25 تمريرة حاسمة.

وجدد برشلونة مؤخرًا عقد مدرب الفريق هانز فليك، وكذلك اللاعب البرازيلي رافينها.

