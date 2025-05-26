محمد صلاح: كان لدي شيء أريد إثباته في موسم 2024/25

عدن - ياسمين عبد العظيم - اختار نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، أفضل 3 أهداف تمكن من تسجيلهم في موسم 2024/25، الذي انتهى بالنسبة للمصري أمس الأحد وتكلل في النهاية بالتتويج الرسمي بلقب الدوري الإنجليزي.

وتوج ليفربول، مساء أمس الأحد، بكأس الدوري الإنجليزي على ملعب “الأنفيلد” بعد مباراته الأخيرة في البطولة ضد كريستال بالاس.

وتمكن محمد صلاح من الحصول على جائزتي هداف وصانع ألعاب البطولة برصيد 29 هدفًا و18 أسيست.



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وخلال حواره مع قناة “أون تايم سبورتس” الفضائية المصرية، سُئل محمد صلاح عما كان يرغب في إثباته لنفسه في بداية الموسم.

ورد محمد صلاح: “كنت أريد أن أثبت لنفسي قدرتي على أن أحقق للفريق الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بدون المدرب واللاعبين الذين غادروا”.

وعن أفضل 3 أهداف له هذا الموسم، وقع اختيار محمد صلاح على أهدافه ضد توتنهام، برايتون ومانشستر سيتي.

وفيما يخص القادم، قال: “أنا متفائل بما هو قادم، وأشعر أن الأعوام القادمة أفضل من السابقة”.

وحول إمكانية قيامه بتأسيس أكاديمية في المستقبل، أوضح محمد صلاح: “وارد، ولكن أعتقد إنه صعب لأن الأمر قد يتسبب في كسر خاطر كثير من الناس وعشم زائد”.

